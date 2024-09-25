奈良県内で金庫窃盗を繰り返していたとして、男らが再逮捕されました。男らはSNSを通じて構成される犯罪集団・通称『トクリュウ』のメンバーを集めていた疑いがあり警察は調べています。窃盗と住居侵入の疑いで再逮捕されたのは、奈良県大和高田市の建設業・山下誠也容疑者（37）、住居不定・無職の新井一颯容疑者（23）、大阪市西区の無職・関根虎太朗容疑者（26）です。警察によりますと、山下容疑者らは今年3月〜6月の間