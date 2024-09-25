元大阪府知事の橋下徹氏が２５日、カンテレ「とれたてっ！」に出演。自民党総裁選（２７日投開票）に立候補している小泉進次郎氏が、麻生太郎副総裁と２０日に面会し、「力を貸してほしい」とお願いしたことが報じられていることについて「麻生さん側のリークは間違いない」と断言した。２０日に自民党支援団体の全国郵便局長会を訪問し幹部と会談したことも伝えられている。橋下氏は、これらの情報が報道されていることについ