ソニーは9月25日、ゲーミングブランド「INZONE」におけるゲーミングモニター新製品として、有機ELパネル採用モデル「INZONE M10S」と、液晶パネル採用モデル「M9 II」を発表した。価格はオープンプライスながら、メーカー想定売価はM10Sが175,000円前後、M9 IIが132,000円前後。WQHD/480Hz「M10S」いずれもFnaticの協力を得て開発したという27型ゲーミングモニター。INZONE M10Sは同シリーズで初めて有機ELパネルを採用したモデル