ドル円１４４円台前半に高止まり、米債利回りは上昇＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方、ドル円は144.40付近に高止まり。一時144.44近辺まで買われる場面があった。米１０年債利回りが３．７３％付近から足元では３．７７％台へと上昇しており、ドル円相場押し上げの一端を担っている。 USD/JPY144.39