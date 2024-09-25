ソフトバンク２−０西武（パ・リーグ＝２５日）――ソフトバンクが零封リレーで５連勝。四回に山川のソロで先制し、七回は谷川原の適時三塁打で加点した。西武は九回二死まで無安打に封じられ、隅田を援護できず。◇楽天３−１日本ハム（パ・リーグ＝２５日）――一回に安田の３ランで先行した楽天が継投で逃げ切った。藤井が自身３連勝。日本ハムは打線がつながらず、三回に郡司が放ったソロによる得点だけに終わった。