今度こそ証拠をつかんでやるんだから！郊外の住宅地に移り住んで3ヶ月。隣人はなかなかの曲者で／この街の誰かに嫌われています（1）悪質すぎる嫌がらせの犯人は誰？ 犯人捜しの果てに待つ驚愕の真実とは。子どもの小学校入学を機に、郊外の住宅地に引っ越してきた平川家。1児の母である里奈は、近くに住むママ友や町内会の人たちと良好な関係を築き、おだやかな生活を送っていました。そんなある日、公園で出会った見知らぬママと