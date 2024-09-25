【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■スポーツイベントの開催や、3組目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクトの始動などあたらな情報も解禁！ 9月21～23日の3日間、神奈川・Kアリーナ横浜にて、SKY-HIが主宰するマネジメント／レーベル・BMSGによる『BMSG FES’24』が開催された。SKY-HIの他、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、Aile The Shota、edhiii boi、