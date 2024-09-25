歌手の遊助(上地雄輔)さんと、秋山竜次さん(ロバート)が「遊助ソロデビュー15周年記念 35枚目シングル『十五夜』リリースイベント」に登壇しました。 【写真を見る】【遊助・秋山竜次】「雰囲気」でコラボ・「雰囲気」で「ことわざ」入れるも…アーティスト活動だけは本気長年のバラエティ番組や、現在は大河ドラマでも共演する仲良しな2人。今回、遊助さんが15周年記念のシングルを発売するにあたり、秋山竜次さんを「feat