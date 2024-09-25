元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が20日、YouTubeチャンネル『谷繁ベースボールチャンネル』で公開された動画「【質問返し】ヤクルトが一点差ゲームで勝ち切るには…? ドラフト予想まで。」に登場。中日が今年ドラフトで上位指名すべきだと思う選手のポジションについて語った。谷繁元信氏○中日のドラフト1位2位3位を守備位置で決めるなら?今回の動画では、視聴者から寄せられた質問に答える企画を実施。そのなかで、「今