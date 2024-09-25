NHKのラジオ国際放送で、尖閣諸島は「中国の領土」などと発言した中国人の元外部スタッフが中国メディアのインタビューに応じ、“自分の主張が聞き入れられなかったためだ”などと主張しました。中国メディア「北京日報」は23日、元外部スタッフのインタビューを報じました。このなかで、元外部スタッフは、NHKが靖国神社で落書きが見つかったニュースを伝える際に、「軍国主義に死を」という文言に触れるべきだと主張したが聞き入