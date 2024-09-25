山口に勝利し準決勝進出を決め、喜ぶ横浜Mイレブン＝ニッパツサッカーの第104回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は25日、準々決勝の残り2試合が行われ、横浜Mと神戸が勝って4強が出そろった。J1勢のみが勝ち残った準決勝は横浜M―G大阪、神戸―京都のカードで10月27日に行われる。横浜MはJ2山口に5―1で勝って7大会ぶりの準決勝進出。1―1で迎えた後半にエウベルが勝ち越し点を奪い