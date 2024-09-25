「日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（２５日、船橋）３番人気のウィリアムバローズが会心の逃げで交流重賞初制覇を決めて「第２４回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１」（１１月４日・佐賀）への優先出走権をゲットした。１番人気のウシュバテソーロは中団から猛然と追い込んだものの、１馬身差届かず２着。３着に４番人気のメイショウハリオが入り、先行した２番人気のデルマソトガケは粘りを欠いて５着に敗れた。また、４着に入った５番人