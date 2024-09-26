公明党の高木陽介政調会長（６４）は２５日、山口那津男代表と新代表に決まっている石井啓一幹事長と会談し、次期衆院選の公認を辞退する意向を伝えた。高木氏は４月に体調を崩し、入院するなど療養を続けていた。党は比例代表東京ブロックの公認を取り下げる。２６日の常任役員会で決定される見通しだ。高木氏は比例代表東京ブロック選出の衆院当選９回。国対委員長や選対委員長などを歴任し、２０２２年から政調会長を務めて