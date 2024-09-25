大阪・ＭＢＳラジオは２５日、毎日放送本社で「ＭＢＳラジオ秋の改編会見」を行い、現在活動休止中の中丸雄一（ＫＡＴ―ＴＵＮ）や新番組に起用予定の関西ジュニアについて言及した。同局は、中丸が女子大生とのアパ密会を報じられ謹慎に入った後、「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（毎週水曜深夜１時）について、８月１４日放送分より中丸の出演を見合わせると発表しており、増田貴久（ＮＥＷＳ）とフリーアナウンサ