【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ＤｅＮＡ・ケイ―巨人・山崎伊織（１８時・横浜）◆広島・床田寛樹―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・伊藤大海―楽天・古謝樹（１８時・エスコンＦ）◆ロッテ・カイケル―オリックス・曽谷龍平（１８時・ＺＯＺＯマリン）◆ソフトバンク・有原航平―西武・菅井信也（１８時・みずほＰａｙＰａｙ）