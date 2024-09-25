長江源流エリアで新たな岩絵を発見中国青海省曲麻萊県で新たに見つかった岩絵。（6月20日撮影、玉樹＝新華社配信）【新華社西寧9月25日】中国青海省玉樹チベット族自治州の玉樹歴史文化研究院は、長江源流エリアの通天河流域で新たな岩絵を発見したと明らかにした。専門家は、長江源流文化の研究の重要な根拠になるとしている。通天河は長江源流の本流で、玉樹チベット族自治州を流れる。流域には玉樹市と称多、曲麻&#