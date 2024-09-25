テレビ東京の競馬番組『ウイニング競馬』(土曜後3：00）が25日、公式サイトを更新し、番組MCを務めるお笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二（41）が降板すると発表した。【動画あり】「超絶美男子くん!!」ジャンポケ斉藤の息子“顔出し”妻・瀬戸サオリが公開同サイトでは「ジャングルポケット 斉藤さんについてのお知らせ」と題し、「ウイニング競馬をご覧の皆さんへ先日、番組MCのジャングルポケット斉藤さんが