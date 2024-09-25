「ＤｅＮＡ１−０巨人」（２５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが競り勝った。優勝マジック４の巨人相手に大きな１勝を挙げた。雨が降る悪条件の中、先発のジャクソンが６回を投げ２安打無失点の力投。六回は味方の失策と死球で２死一、二塁のピンチを迎えたが、岡本和を一飛に仕留めた。打線は二回に無死満塁で無得点。重たいムードも漂ったが、三回は先頭梶原が安打と二盗でチャンスメーク。１死三塁から佐野の二ゴロで１点