コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト）は、9月26日〜10月9日の期間、宮崎県産の黄金色に輝く「つきみいくら」をかっぱ寿司全店で販売する。「つきみいくら」は、テレビの情報番組に取り上げられ、航空会社のファーストクラスの機内食や、都内のレストラン・カフェなどでも採用されるなど、おいしさを提供するプロの評価も高い商品。かっぱ寿司では、「やっぱかっぱがうまいらしい」と喜んでもらえる商品、人々に楽