「スイート ハロウィンパフェ」銀座コージーコーナーは、9月27日から、カフェ・レストラン併設9店舗でハロウィン限定の「スイート ハロウィンパフェ」を販売する。街のここかしこがハロウィンの装いに変わり始めると同時に、今年もカフェ・レストラン併設店舗では、ハロウィン気分を盛り上げる「スイート ハロウィンパフェ」を提供する。豊かな味わいの北海道産かぼちゃを使ったアイスクリームや、鮮やかな濃紫色が印象的な紫いも