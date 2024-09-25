カゴメは、「野菜生活 100 温州みかん＆ポンカンミックス」を10月1日から期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活 100 温州みかん＆ポンカンミックス」「野菜生活 100 温州みかん＆ポンカンミックス」は、温州みかんのほどよい酸味と、ポンカンの優しい香りを活かした野菜・果実ミックスジュース。砂糖不使用で、1日分のビタミンC（コップ1杯200mlあたり）（栄養素等表示基準値（2015）に基づく）を摂るこ