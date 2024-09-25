Netflix映画『範馬刃牙VSケンガンアシュラ』のED主題歌に「Don’t Stay」が起用されたことでも話題のダンスボーカルユニット・Leadの4年半ぶりのアルバム『XTLIKE』が発売中。僕らの「好き」を詰め込んだアルバムです。左から、鍵本輝さん、古屋敬多さん、谷内伸也さん。「僕たちはカメレオンというか、どんな音楽や踊りにも挑んで魅せることができるグループです」（古屋）「そうだね。今回のアルバムもロックやヒップホップ、ハ