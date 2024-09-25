「沖縄県やんばる産パイナップルの芯」ファミリーマートは、カットフルーツなどの加工工場で出る、カットフルーツには使用されないパイナップルの「芯」を使用したドライフルーツ「沖縄県やんばる産パイナップルの芯」を、10月1日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。ファミリーマート限定商品となっている。同商品は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が国産農畜産物を応援するために設立したブランド「ニッ