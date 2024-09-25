台風第16号(シマロン)2024年09月25日18時45分発表 【写真を見る】台風16号このあとの進路と勢力あさってには熱帯低気圧になる予想 25日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の南中心位置    北緯28度05分 (28.1度)東経133度30分 (133.5度)進行方向、速さ    西南西 10 km/h (6 kt)中心気圧  