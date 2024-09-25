「企業の声」となる電話応対。 その技術を競う県大会が長崎市で開かれました。 （大会出場者） 「お電話ありがとうございます。ユーザーカタログ販売、坂本でございます」 大学生から社会人まで21人がカタログ販売の営業担当として問い合わせに対応します。 「電話応対コンクール」は正しく美しい日本語を守り育て、電話の応対とトーク技術の向上をはかろうと、日本電信電話ユ&#