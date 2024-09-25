LGエレクトロニクス・ジャパンは9月25日、ゲーミングモニター「UltraGear」シリーズにおける新製品として、マイクロレンズアレイ（MLA）搭載モデル「32GS95UV-B」と「32GS95UV-W」を発表した。10月下旬の発売を予定しており、価格はオープンプライス。メーカー想定売価は230,000円前後。LG、有機ELゲーミングモニターにマイクロレンズアレイ採用モデル投入 - 最大輝度30%も向上へ有機ELパネルにおける先進技術「マイクロレンズアレ