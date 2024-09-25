北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党中央委員会副部長は24日、米国の原子力潜水艦が韓国に寄港したことを非難する談話を発表した。朝鮮中央通信が伝えた。米国の原子力潜水艦「バーモント」は23日午前、韓国・釜山市の海軍作戦司令部釜山作戦基地に入港した。韓国に寄港するのは初めて。金与正氏は談話で、「朝鮮民主主義人民共和国国家元首の直属独立情報機関である航空宇宙偵察所は去る23日10時3分10秒、韓国釜山港の常