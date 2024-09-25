◇セ・リーグ広島1−3ヤクルト（2024年9月25日マツダ）広島は25日、ヤクルトに敗れて3連敗。65勝65敗5分けとし、今季最多14あった貯金がついに0になった。今季残り8試合で、自力でのCS出場が消滅し、3位・DeNAが巨人に勝ったため、ゲーム差は1・5に広がった。これで9月は4勝17敗。9月1日時点で今季最多貯金14を蓄え、4日までは首位に立っていたが、貯金が底をついた。初回、先発登板した九里がオスナに中前適時打を浴