巨人戦に先発したDeNAのジャクソン＝横浜DeNAが無失点リレー。6回2安打のジャクソンから伊勢、ウィック、森原と継投し、三回に佐野の内野ゴロで挙げた1点を守り抜いた。オースティンが3安打。巨人は散発3安打で、7回1失点の戸郷を援護できなかった。