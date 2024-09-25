漫画「クレヨンしんちゃん」のキャラクターを無断で模したネイルパーツを販売目的で所持したなどとして、神奈川県警鶴見署は25日、東京都大田区の会社員女性（26）を著作権法違反などの疑いで書類送検し、発表した。「好きな物を売ってお金を稼げたら楽しいだろうなと思った」と容疑を認めているという。商標法、著作権法違反となったネイルパーツ=神奈川県警提供撮影書類送検容疑は今年2〜4月、自宅で著作権者の許可を受けず