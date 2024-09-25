Conton Candyが10月9日（水）にリリースする初のフルアルバム『melt pop』（ヨミ：メルトポップ）の情報が解禁となった。 バンド結成からの5年間が詰まった“入門盤”であり“完全盤”ともいえる本作品は、『melt pop』というタイトル通り、Conton Candyが抱かれているであろう“pop”な印象を“melt（溶かす）”する1枚に仕上がっている。 収録曲は、「ロングスカートは靡いて」、「ファジーネーブル」