TVQ九州放送の岡田桃佳アナウンサーが1日博多警察署長に就任。自身のXで公開した3ショットが話題を呼んでいる。「1日博多警察署長になってきました」と綴り投稿したのは、警察署長と博多交通安全協会のマスコット「安全チュウ太くん」と博多駅前で笑顔を見せる3ショット。交通ルールの大切さを訴え、凜々しく敬礼する岡田アナには「ビシッと決まってる」「めちゃくちゃ似合いますね」と賞賛の声が寄せられた。一方で「マスコ