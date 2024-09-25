青いぞうさんマークのトレーラーに、煙突。車の中で作られていたのは。 【写真を見る】“食が豊かな街・富士宮”を表現 富士山麓の食材を生かした本格ナポリピッツァ【しずおか産】 ＜朝霧高原あおぞらピッツァ 大塚祐介店主＞ 「お待たせしました。地元の食材を使った宮ルゲリータです。どうぞ」 今回のしずおか産は、静岡県富士宮市周辺の食材をふんだんに使った本格ナポリピッツァです。イタリア