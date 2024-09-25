パワハラなどの疑惑で兵庫県議会から不信任決議を受けた斎藤元彦知事が２５日、読売新聞インタビューに応じ、「私の説明が十分でないところがあった。行動が至らなかったことは反省しており、県民にも心から申し訳ないと思う」と述べた。進退については「固めつつある」とし、議会解散も否定しなかった。進退は２７日までに表明するとしている。