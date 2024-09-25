７人組アイドルグループのｕｋｋａ（ウッカ）が２５日、東京・池袋サンシャイン噴水広場でコンセプトシングル「ｙｕｍｍｙ！！」リリース記念ライブを行った。同グループはももいろクローバーＺらを擁するＳＴＡＲＰＬＡＮＥＴ発の７人組。「ｙｕｍｍｙ！！」収録の「推≒恋」はＳＮＳ総再生回数１０００万回を突破する人気ぶりで、この日は同曲を作詞作曲したさとうもかとともに歌唱した。結城りな（２１）は「私たちの新