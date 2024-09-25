全国で車の逆走が相次いでいます。事故に巻き込まれないためにできることを専門家に聞きました。 ■衝突事故になるケースも…全国で相次ぐ“車の逆走” 8月15日、秋田県にかほ市の国道では緩やかなカーブで、対向車がセンターラインを飛び出して逆走し、衝突する事故がありました。 撮影者によると、衝突した車の運転手に、ケガはなかったということです。 山梨県富士吉田市で