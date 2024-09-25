慶大・清原正吾（C）SANKEI 慶大・清原正吾内野手（4年＝慶応）が東京六大学野球秋季リーグ戦の開幕前の11日、プロ志望届を提出したことを表明した。 【動画】慶應義塾高校野球部に密着！清原和博の次男・清原勝児の素顔も公開 父はもちろんプロ通算525本塁打を放っている清原和博氏（57）。スポーツ リアライブでは14日に本人の独占インタビューを中心に詳報した。 清原：大学から野球を始めて4年間やって