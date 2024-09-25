美容クリニック「にしたんクリニック」や通信サービス「イモトのＷｉＦｉ」などを手がける「エクスコムグローバル」の代表取締役社長・西村誠司氏が２５日、Ｔｉｋｔｏｋで、新ＣＭの撮影風景を公開した。西村氏は「まさかのあの方が出演して下さっています。ＹＥＳ！」と誇らしげな笑みを見せた。西村氏は「今日は待ちに待った、にしたんクリニックＣＭ秋冬編」と始め、「僕の大好きなフラメンコ編の続編ということで、３時の