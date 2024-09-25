◇天皇杯準々決勝神戸3―0鹿島（2024年9月25日ノエスタ）神戸が19年度大会以来5大会ぶりのベスト4進出を果たした。劇的な逆転勝利を収めた前節・新潟戦からスタメン総取っ替え。シャルルロワ（ベルギー）から今夏8年半ぶりに古巣復帰を果たしたMF森岡亮太が加入後初スタメンで、主将マークはMF佐々木大樹が巻いた。試合は早々に動いた。前半15分、DF日高光揮のクロスからファーサイドでフリーになっていた森岡が右足ボ