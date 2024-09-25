◆第７１回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（９月２５日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、良）ブリーダーズＣクラシック・米Ｇ１（１１月２日、デルマー競馬場）に挑むウシュバテソーロとデルマソトガケが出走した注目の一戦は１３頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区３）で争われ、坂井瑠星騎手が騎乗した単勝３番人気でＪＲＡのウィリアムバローズ（牡６歳、栗東・上村洋行厩舎、父ミッキーアイル）がハナを奪ってそのまま逃げ切った