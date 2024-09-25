あと一品ほしい時にとっても便利な「厚揚げ」だけで作るレシピをご紹介。いつもと違う調味料を使って簡単に作れるレシピをご紹介します。▼子どもでも食べやすい味つけに王道の甘辛味は子どもでも食べやすく、主菜におすすめ！サッと焼いて調味料とからめれば完成。時短！厚揚げの甘辛煮by はるあかまま☆彡もう一品欲しいなと言う時に。子供も喜んで食べてくれる味付けです❗️▼ごはんが進むボリュームおかずに焼い