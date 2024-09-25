「日本ハム１−３楽天」（２５日、エスコンフィールド）楽天は接戦を制し連勝。試合のなかった３位・ロッテに１ゲーム差に迫った。先制パンチが最後まで効いた。初回、２死一、二塁から安田が右翼席へ先制の２号３ランを放った。結局その後、打線は追加点を奪えず、これが大きな３得点だった。投手陣も懸命につないだ。先発の藤井は持ち前の打たせてとる投球で、強力打線を６回１失点。七回からはリリーフ陣でリードを守り