1回楽天2死一、二塁、安田が右越えに先制3ランを放つ＝エスコンフィールド楽天は一回に安田の3ランで先制し、そのまま逃げ切った。藤井は低めに制球し6回4安打1失点で11勝目。終盤は藤平、鈴木翔、則本とつなぎ反撃を許さなかった。日本ハムは打線が精彩を欠き、郡司のソロによる1点にとどまった。