世界的に有名な市場研究機関であるカウンターポイント・リサーチは最近の報告書で、中国のスマートフォンメーカーXiaomi（シャオミ）のスマートフォン販売台数が今年8月、3年ぶりにアップルを上回り、サムスンに次ぐ世界第2位になったと公表しました。報告書によると、Xiaomiの8月のスマートフォン販売台数が横ばいだったのに対し、アップルの販売台数は同時期、季節的減少を示したということです。その原因を探ると、Xiaomiはある