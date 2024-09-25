藤本沙羅が、9月24日（火）発売のアイドル誌「BOMB」の水着グラビア別冊『BOMB Love Special 2024 ＃2』のグラビアに登場した。 「ミスマガジン2022」審査員特別賞を受賞し、女優としても注目を集める藤本沙羅のボム初水着グラビア。すらりと伸びた長い手足の美スタイルが印象的な、グラビア界のニューヒロイン。ワンピース水着がよく似合う。透き通るような白い肌にも注目だ。 ●藤本沙羅…2003年8月2日生まれ。埼