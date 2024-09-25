【モデルプレス＝2024/09/25】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」（スターズトーキョー）が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん（品川区総合区民会館）で開催中。25日のDAY1に5人組アイドルグループ・Devil ANTHEM.（デビルアンセム）が出演し、舞台裏でモデルプレスの取材に応じた。【写真】Devil ANTHEM.、ミニスカ衣装で美脚全開◆Devil ANTHEM.、ノンストップパフォーマンスで圧倒Devil ANTHEM.は201