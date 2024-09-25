インフルエンサーのへずまりゅう（３３）が２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。活動休止宣言から１日でＳＮＳ活動を復帰した。へずまは２４日に「活動休止のお知らせ。最近寝る前に急に苦しくなって泣き出したり吐き気がしてトイレに行ったりして情緒不安定な状態が一か月近く続いています」と報告。続けて「６年前の工場勤務をしていた時代にパワハラ上司の下で働き過去自分は一回壊れています。最近は優しいコメントが増えた