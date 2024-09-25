台湾の衛生当局は25日、2011年の東京電力福島第一原発事故の後に輸入禁止を続けてきた福島県など5県産の一部食品について、条件付きで輸入を解禁すると発表した。22年に続く規制緩和で、日本で流通する食品は、原則として全て台湾への輸入を認めることになった。規制緩和の対象は、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産の野生鳥獣の肉やきのこ類などで、放射性物質の検査証明や産地証明の添付を条件に輸入を認める。また、5