● 日本ハム 1 − 3 楽天 ○＜22回戦・エスコンF＞楽天は序盤のリードを守り抜き2連勝。試合のなかった3位・ロッテに再び1ゲーム差に迫った。楽天打線は初回、二死から3番・辰己の四球、4番・浅村の遊撃内野安打で一、二塁の好機を作ると、5番・安田が2号3ランを右翼席へ運び先制。9月以降スタメンに定着している安田は、これで3試合連続打点とした。前回登板で自身初の2ケタ勝利を達成した先発の藤井は、この日も立ち上がり