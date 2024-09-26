楽天が逃げ切った。一回に安田の３ランで先制。藤井が低めに集めて打たせて取り、６回１失点で１１勝目を挙げた。藤平、鈴木翔とつなぎ、則本が３２セーブ目。日本ハムは金村が二回から立ち直ったが、打線が郡司のソロのみに終わった。